Organisée sur l’île de l’Oneux à Hotton, la 19e Rencontre des Brasseries du Luxembourg belge a renoué avec le succès

"C’est la dixième fois qu’on vient présenter nos produits, explique Bruno Collard de la Brasserie de la Semois basée à Florenville. Et c’est aussi l’opportunité pour nous de venir dans une autre région que la nôtre."

Jérôme Harzimont présentait également ses bières Virtus: "Je suis originaire de Heyd et je suis venu tant pour le côté convivial que commercial, explique le brasseur de la brasserie du Rideux. J’aime rencontrer des gens et discuter de bières, de tout et de rien autour d’un verre."

En plus des brasseries de la Semois et du Rideux, d’autres ont également pu présenter leurs productions: La brasserie du Comte Hener (Houffalize), la Brasserie du Condroz (Ciney), la Brasserie Fantôme (Soy), Brasserie Héritage (Léglise), Brasserie L4 (Libramont), Brasserie La Ma’riebrasse (Libramont), Brasserie Lupulus (Courtil), Brasserie Minne (Baillonville), Brasserie Saint-Monon (Ambly), Microbrasserie des Coccinelles (Morhet), Lesterny Bîre Compagnie, Nomad Beer Project (Provedroux).

Hormis la présentation des brasseries et la dégustation de leurs bières, d’autres animations ont égayé la manifestation: des animations musicales ont été proposées tout au long de la journée, dont notamment Serge De Luca avec son accordéon, ou encore les Saltimbanques borains. Les amoureux de nectars houblonnés ont pu tester leurs connaissances zytologiques en participant à un quiz brassicole qui a permis de remporter de nombreux lots.

Le succès grâce à une météo supportable

"L’an dernier, le succès avait été mitigé car il a fait trop chaud, se rappelle Dany Laval, l’un des membres du comité organisateur. Ce dimanche, c’était plus supportable car il a fait 23 °C. Donc, on attendait forcément du monde."

Et le succès fut en effet au rendez-vous et le comité organisateur donne d’ores et déjà rendez-vous l’an prochain pour la 20e Rencontre des brasseries.