Plus de 330 vieux tracteurs au rendez-vous du 14e Tracto-Vie à Fronville (vidéo)

À 11 h 30, les tracteurs ont démarré sous les airs de la fanfare royale de Hotton. Ils ont sillonné en cortège les rues du village. "Lorsque j’ai été soigné au CHU par radiothérapie, j’ai rencontré une fille qui avait une tumeur dans son cerveau et on ne pouvait pas l’opérer, se rappelle Claude Ponsard, le président du Tracto-vie. Je ne pouvais pas fermer mes yeux face à cela, et voilà pourquoi l’association existe."

Le Tracto-vie existe depuis 1995. Cette année marquait la 14e édition après quatre ans d’absence et elle a encore attiré de nombreux visiteurs ! Sur la totalité des éditions, le Tracto-Vie aura déjà apporté plus de 500 000 €. "Ces dons permettent de favoriser et d’améliorer l’accueil des patients. Comme par exemple, faire de la recherche par rapport à des innovations en matières numériques, de respiration spécifique ou encore pour la prise en charge des patients", précise Joëlle Poulit, la secrétaire de direction au service de radiothérapie au CHU Liège.

En plus de ce défilé, plusieurs activités étaient également proposées, telles que la soirée beer pong organisée ce vendredi par la Jeunesse locale, l’exposition d’anciennes voitures et motos, de miniatures, de maquettes, de collections diverses sur le thème de la ferme, une démonstration de métiers anciens, et bien d’autres…

Sans oublier qu’une petite nouveauté s’est ajoutée cette année: un espace dédié aux enfants avec un carrousel d’époque, un spectacle de marionnettes, un parcours quiz, des châteaux gonflables, des jeux en bois, du grimage et une exposition des dessins d’enfants sur le thème du Tracto-Vie.

Claude Ponsard est toujours ravi de l’engouement autour du Tracto-vie. "Nous avons récolté plus de 70 000 € en 2019 et les visiteurs sont encore nombreux aujourd’hui. C’est déjà bien pour un petit village", conclut-il.