Le 14e Tracto-Vie de Fronville les 7 et 9 juillet: les tracteurs défileront au profit de la recherche

Parmi ce cortège toujours haut en couleur, de vrais ancêtres et des modèles assez rares, notamment des machines à vapeur.

Plus de 500 000 € déjà récoltés au profit de la recherche

Ce rendez­-vous se voudra encore une fois un bel élan de solidarité et de générosité. Pour rappel, tous les bénéfices des Tracto Vie sont intégralement versés à la recherche scientifique.

En 2019, la treizième édition avait permis de distribuer 70 000 € à deux services du CHU de Liège. Toutes éditions confondues, cela représente tout de même 511 607 €, répartis au profit de la recherche. Pas mal pour un petit village de quelques centaines d’habitants !

Et cette année encore, les bénéfices de cette 14e édition bénéficieront à deux services du CHU de Liège: le service de radiothérapie et le Laboratoire d’Expression des Gènes et Cancer. "C’est le village tout entier de Fronville, situé au nord de la province de Luxembourg et à quelques kilomètres à peine des provinces de Liège et de Namur, qui sera en ébullition dans quelques jours. Nous espérons atteindre le cap des 5 000 visiteurs comme lors des belles éditions organisées avant l’apparition du Covid", confient de concert Claude Ponsard et Martin Warnier, respectivement président et secrétaire général du comité organisateur de ce bel événement de l’été hottonnais. De nombreux bénévoles issus du village ou d’ailleurs participent aux préparatifs avec un grand nombre de collectionneurs, de modélistes.

Prix d’entrée pour le dimanche: 6 € et gratuit pour les enfants de moins de douze ans. Les dons peuvent être versés sur le compte BE58 1030 1077 7879. Renseignements sur le site www.tracto-vie.be