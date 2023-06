La Commune de Hotton va soutenir financièrement l’école libre de Bourdon pour la construction de sa nouvelle aile

L’échevine de l’Enseignement Laura Debatty explique l’opération sous toutes ses coutures: "Des présences d’amiante ont été détectées à l’école libre de Bourdon. J’insiste sur le fait qu’il n’y a absolument aucun risque pour l’instant. Des analyses fréquentes sont opérées. Mais le bâtiment concerné, à savoir l’aile du fond, devra être rasé et cela nécessitera la construction d’une nouvelle aile côté route. Une nouvelle infrastructure qui comprendra, outre des classes, un réfectoire et une nouvelle salle de gym. Des travaux, qui doivent se finaliser dans le courant de 2026, qui sont évidemment très onéreux et que le Pouvoir organisateur (PO) des écoles libres pourra financer notamment via un subside accordé dans le cadre du Plan de relance européen, par plusieurs crédits à taux zéro, via ses ressources propres et ses ressources propres ainsi que par une campagne de crowfunding. Mais ce n’est toujours pas suffisant D’où la demande de soutien financier dont l’accord de principe vous est présenté aujourd’hui. Il s’agit d’un accord de principe car le montant final n’est pas encore connu exactement. Il ne s’agit encore que d’une estimation qui s’élève à environ 1,8 million d’€".

L’échevine de l’Enseignement indique que le subside consistera dans une somme de 16 000 € qui sera versée durant les 25 années que durera le crédit. "En échange, le PO du Libre s’engage à mettre à disposition les trois salles de ses écoles pour des activités communales, précise Laura Debatty. Nous avons déjà sollicité quelques avis dans un dossier administrativement compliqué, vu que c’est de l’argent public qui va vers le réseau libre. Mais ceux-ci se veulent tous jusqu’à présent rassurants."

Inquiétudes juridiques de la minorité H12.O qui s’abstient

À l’issue de cette présentation,, le groupe de la minorité H12.O, décide de s’abstenir. Son porte-parole Philippe Courard justifie cette position: "C’est un sujet important et, j’insiste, nous ne remettons absolument pas en cause la nécessité de cet investissement. Cette école dynamique doit vivre et survivre. Je pense même que dans ce projet, il faut penser également à rénover le bâtiment le plus ancien. Dans ce dossier, nous avons des inquiétudes essentiellement d’ordre juridiques et légales. Si nous avons des garanties, nous voterons oui et quel que soit le montant à financer. Mais en l’état, nous ne les avons pas toutes et nous abstiendrons donc pour que ce dossier puisse avancer au mieux."

L’échevine de l’Enseignement Laura Debatty rappelle encore une fois que plusieurs avis ont été sollicités, s’étonnant par ailleurs de l’abstention du groupe H12.O.

La bourgmestre Martine Schmit embraie: "Dans ce dossier qui concerne l’éducation de nos enfants et l’avenir d’une école, nous devrions tous faire front commun. Il s’agit ici d’un accord de principe, où est le risque ?"

Au final, le groupe H12.O s’abstient en rappelant qu’il s’agit d’un souci de garanties et qu’il n’est pas opposé à ce projet.