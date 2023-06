Hotton: La salle de village La Tanière sera prochainement rénovée à Ny

Autre point d’envergure envisagé lors de ce conseil hottonnais, l’approbation des conditions et du mode de passation du marché des travaux de stabilité à la salle La Tanière à Ny. L’échevin des Travaux Gui Ponsard rappelle en quoi consistera cette rénovation: "Il y a quelques mois, nous avons été interpellés par des habitants du village afin de rénover la salle. La stabilité a alors été étudiée et les ingénieurs nous ont obligés à cette rénovation sous peine de fermeture. Au départ, nous envisagions le placement de charpentes métalliques mais nous irons finalement beaucoup plus loin. La toiture sera démontée et refaite avec des charpentes préfabriquées. Nous en profiterons également pour isoler cette nouvelle toiture. Les châssis seront également rénovés et l’éclairage LED sera installé. Le budget estimatif de cette rénovation s’élève à 173 000 € TVAC."