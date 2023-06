Avis défavorable pour le SDT au conseil d’Hotton: "De l’intégrisme antirural" selon Philippe Courard

Philippe Courard, pour le groupe de la minorité H12.O, se montre plus radical encore: "Tout cela est fait dans la précipitation et ce SDT témoigne d’un intégrisme antirural. Dans une commune telle que la nôtre, il y aura le cœur du village du Hotton et le reste ne comptera plus. Ce sera une catastrophe pour notre commune car cela ne correspond aucunement à notre développement actuel. Si ce SDT passe, de nombreux terrains et propriétés de citoyens de notre commune s’en trouveront dévalorisés. Si ce dossier passe en l’état, il faudra de plus très vite refaire un Schéma de développement communal. Il faut donc dire un non très ferme à ce SDT."