Le kiosque, symbole de la commune de Hotton, a été vandalisé

Ces dernières heures, ces images de dégradation font le tour des réseaux sociaux et scandalisent bon nombre d’Hottonnais. Le kiosque, véritable symbole de la commune, a été vandalisé. Des éléments composant le garde-corps ont été vandalisés. "Ces faits inqualifiables se sont vraisemblablement passés dans la nuit de dimanche à lundi, indique la bourgmestre Martine Schmit, scandalisée et particulièrement remontée. Par ailleurs, d’autres faits sont aussi à déplorer au niveau du monument du tramway, à la sortie du village vers Soy. Là, une table a littéralement été arrachée du sol. Des faits de vandalisme qui ont tendance à se multiplier. Mais ce que je peux garantir, c’est que nous irons jusqu’au bout pour que ces faits ne restent pas impunis. On ne peut pas rester les bras croisés face à ce vandalisme. La Commune de Hotton portera plainte et dès demain, j’aurai une réunion avec le responsable de la police hottonnaise."