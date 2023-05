Avec son nouvel éclairage LED, l’église de Hotton brille désormais de mille feux

Et récemment, la Commune de Hotton vient d’investir dans un nouvel éclairage de son église Notre-Dame Consolatrice et de la place conviviale en bordure de l’Ourthe.

Ces travaux confiés à ORES consistaient dans le remplacement de deux spots lumineux par 13 spots LED de 35 W. "Des spots qui ont été placés sur le clocher, sur la partie latérale de l’édifice en bordure de rivière ainsi que pour éclairer la rosace du porche d’entrée. Deux candélabres ont également été remplacés sur la place conviviale, précise Gui Ponsard, l’échevin des Travaux hottonnais. Cela représente un investissement de 34 699 €. Mais la puissance est désormais divisée par quatre ce qui représente de belles économies d’énergie. La consommation avant ce remplacement était de 9 409 kWh et s’affiche désormais à 3 586 kWh, ce qui représente environ 2 000 € de gain HTVA. Ces travaux s’inscrivent vraiment dans la volonté de valoriser notre patrimoine et embellir le cœur du village. Depuis la mise en place des illuminations, nous n’avons reçu que des retours positifs"

Autre vue des nouvelles illuminations de l’église de Hotton. ©-ORES

Bientôt l’aménagement de la place Zulli

Prochaine étape désormais, le réaménagement de la place Zulli, au début de la rue Simon, une fois que les travaux du pont seront terminés. "Des aménagements qui pourraient déjà débuter fin de l’année ou au début de l’année 2024. Ceux-ci consisteraient dans le réaménagement de cette petite place. Il y aura toujours bien des places de parking, mais un tout petit peu moins qu’avant, indique Gui Ponsard. Ces quelques places laisseront place à des arbres ainsi qu’à des emplacements pour vélos et pour motos. De plus, la petite voirie qui ceinture la place sera réfectionnée."

Fin des travaux du pont et des berges pour le 10 juin

Quant aux travaux du pont, ces derniers sont entrés dans leur dernière ligne droite. "Les ouvriers sont en train de finir l’installation des garde-corps du pont du côté de la rue Simon. Ce mercredi, ils débuteront l’installation du côté de la rue Haute. Restera ensuite à effectuer l’asphaltage de la partie piétonne du pont. Celui-ci est prévu les 31 mai, 1er et 2 juin. À l’issue de l’asphaltage, il restera également quelques petits travaux de finition et de marquage pour une fin de chantier prévue au plus tard le 10 juin. Une inauguration sera organisée en septembre", conclut l’échevin des Travaux.