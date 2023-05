Hotton: La Parade des lanternes a vagabondé dans les rues du villagede Bourdon

Il s’agissait de la traditionnelle parade des lanternes, un projet socioartistique que l’on doit à l’ASBL Miroir Vagabond, centre d’expression et de créativité basé sur la commune de Hotton. "Notre objectif est de fédérer toute sorte de publics qui vivent sur le territoire de Hotton et créer un événement convivial", explique Florence Paulus, la coordinatrice socioartistique du Miroir Vagabond.

C’est la deuxième année que l’association organise de plus petites parades des lanternes, au détriment des plus importantes qui, avec plus de 400 lanternes, étaient organisées tous les trois ans jusqu’en 2016 à Hotton.

"Nous ne voulons plus réaliser de gros événements, car cela demande énormément de travail, ajoute-t-elle. Mais les parades des lanternes font partie de notre ADN donc on a décidé de faire des petites chaque année."

80 participants, 130 lanternes

Les 80 participants, des habitants volontaires et des enfants issus de l’école libre du village qui ont participé à divers ateliers et stages proposés par le Miroir Vagabond durant le mois d’avril, ont confectionné plus de 120 lanternes de toutes tailles et de toutes formes. "On peut y voir des libellules, des chenilles, des papillons, des escargots, et d’autres animaux qui peuplent notre région", énumère Florence Paulus. En effet, le thème de la parade était cette année le printemps.

Fête des ateliers l’après-midi

Sans oublier les 10 lanternes monumentales, fabriquées par des sculpteurs du village, qui ont été exposées sur le parking du cimetière, là où le rendez-vous était déjà fixé pour la Fête des ateliers qui avait lieu durant l’après-midi. Des spectacles de marionnettes, de théâtre et de cirque, mais également une balade en calèche et des expositions des lanternes ont été proposés.

La journée s’est achevée en musique avec un concert du "Tchinisse Orchestra" en conclusion de la parade sur le parking. "Nous sommes ravis de l’engouement de l’événement. Environ 300 personnes sont venues assister ou participer à la Fête des ateliers et à la parade", conclut la coordinatrice du Miroir Vagabond.