L’humoriste Farah présentera son spectacle de stand-up "En rodage" au Plaza de Hotton le jeudi 25 mai

Cette jeune Bruxelloise s’est lancée dans le stand-up un peu par hasard. Et son humour noir a progressivement su convaincre le public et les professionnels. Plusieurs grands noms de l’humour comme Blanche Gardin, Laura Laune, Rachid Badouri, Shirley Souagnon ou encore Laurence Bibot, lui proposent alors leurs premières parties. Depuis ses débuts, elle a joué sur les scènes les plus prestigieuses (Montreux Festival, Zenith de Toulouse, Grand Point-Virgule, etc.) ; elle a été multiprimée dans de nombreux Festivals d’humour (SACD, Voo Rire, Printemps du Rire etc.) et, grâce à plusieurs passages télévisés remarqués, les vidéos de ses sketchs culminent à plus de 20 millions de vues. Une artiste à découvrir ce jeudi 25 mai à 20h au Plaza de Hotton.