La Parade des lanternes du Miroir Vagabond, un événement poétique et lumineux à vivre ce samedi à Bourdon

Rappelons que la Parade des lanternes est un projet socio-artistique du CEC Miroir Vagabond visant à rassembler le village de Bourdon autour de cette parade poétique et lumineuse. Depuis le mois d’avril, de nombreux ateliers ont été réalisés à l’école du village ainsi que dans différents lieux du village permettant aux habitants de créer leur propre lanterne. Et dernièrement, des artistes sculpteurs et des jeunes du village ont créé des lanternes monumentales pour décorer leur village à cette occasion.

Des spectacles et animations toute la journée

Avant la Parade des lanternes en soirée, les 80 participants aux six ateliers mis sur pied durant l’année par le Miroir Vagabond exposeront leurs créations aux yeux du public. Des visites accompagnées de toutes ces créations seront proposées à 14h, 15h30 et 17h.

Outre l’exposition de toutes ces créations, de nombreuses autres animations seront proposées lors de cette journée festive avec le spectacle de l’atelier théâtre à 15h ; le spectacle La porte du diable présenté à 16h par la Cie Les Royales Marionnettes ; le spectacle de l’atelier Frankenstein à 17h30, suivi du spectacle de l’atelier cirque à 18h.

La Parade des lanternes débutera par la distribution et l’allumage des lanternes vers 20h30. La Parade sillonnera ensuite les rues du village à partir de 21h. La journée se terminera en musique à 22h avec le concert du groupe Tchinisse Orchestra. L’événement est gratuit.

Programme détaillé sur le site www.miroirvagabond.be