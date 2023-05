Notamment à l’école fondamentale libre de Hotton-Melreux, où il a toujours prodigué sa belle pédagogie.

"Nous perdons un enseignant, un collègue, mais surtout un ami", déclare Julien Baudoin, directeur de l’établissement.

"Il a débuté sa carrière d’instituteur primaire le 1er septembre 2011, en 3e, avant de prendre en mains la 4e. En 11 ans, il a vu défiler environ 200 élèves. Auxquels il a transmis les savoirs nécessaires pour une bonne scolarité, et le goût de l’effort et du travail bien fait. Des qualités qu’il jugeait nécessaires pour leur vie adulte. Il les aura aussi éveillés à la nature et au sport, lui qui était un grand amoureux de la course à pied, des trails et balades en forêt, avec si possible du gibier.

"Le Calestrail, son trail"

Antoine Demelenne ne comptait d’ailleurs pas son temps en dehors de l’école, pour faire profiter celle-ci, et tous les coureurs, de son goût aigu pour l’effort en baskets.

"Il a repris l’organisation du jogging de Hotton (NDLR: l’Hottomnale, manche du challenge Famenne-Ardenne) en 2018, et a créé le Calestrail, son trail (NDLR: une course qui a réuni jusque 632 coureurs)", développe Julien Baudoin.

"Son esprit d’entreprendre, son ambition toujours plus grande pour cet événement et son perfectionnisme ont été reconnus par tous les traileurs qui perdent eux aussi l’un des leurs. Le prochain Calestrail aura bien lieu le 25 juin. On ne peut pas ne pas l’organiser."

Toujours en quête de challenge, Antoine Demelenne, qui en 2021 avait avalé les 70 km d’Olne-Spa-Olne, se préparait à repartir pour 50 km.

"Mais une autre épreuve s’est présentée à lui, il y a moins d’un mois, il l’aura abordée avec un mental d’acier et une ténacité extraordinaire", insiste Julien Baudoin.

Antoine Demelenne était aussi un féru du ballon rond.

Après avoir joué au football dans plusieurs clubs de la région, dont celui de Soy, son village natal, il portait les couleurs de l’équipe de mini-foot de l’Atlético Bomal dont il était le capitaine.

Il laisse notamment derrière lui une compagne et deux petites filles.

Et repose chez ses parents où vous pourrez lui rendre hommage ces mercredi et jeudi de 15h à 19 h. La cérémonie d’adieu se déroulera à l’Athénée Royal de Bomal vendredi à 14 h.