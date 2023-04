Un compte communal positif à Hotton malgré la conjoncture difficile: "Il faut essayer de moins recourir à l’emprunt"

En préambule à sa présentation, cette dernière rappelle la conjonture difficile, à la sortie de trois crises successives, avec en plus l’inflation, des turbulences sur les marchés et des taux redevenus élevés.

Le compte hottonnais se termine sur un mali budgétaire d’environ 5 millions d’€. "Mais ce n’est pas grave car nous enregistrons des emprunts à réaliser de plus de 4 millions d’€, mais encore plus de 900 000 € de subsides à constater. Tout cela va donc s’équilibrer très prochainement et sera inscrit dans la première modification budgétaire", rassure la directrice.

Séverine Guissard cible encore un résultat global de 858 573 €. "Très positif également. On a également enregistré une bonne vente de bois à 512 546 €. Nous avons vendu au bon moment. Par contre, la dette s’affiche, elle, toujours à 9 595 495 €. C’est important mais on privilégie actuellement au maximum l’autofinancement pour diminuer l’emprunt. Cette année, 17 emprunts seront ainsi complètement remboursés et à d’ici 2026, 87 d’entre eux le seront, ce qui représente environ 2,1 millions d’€"

Des chiffres salués par tous les conseillers autour de la table: "Ce compte permet d’envisager des perspectives malgré de multiples inconnues". Et ce dernier de suggérer un geste pour les commerçants en ce qui concerne la taxe publicitaire, "à l’heure où ceux-ci tentent de se relever après les crises successives".

L’échevin des Finances Simon Habran parle, lui, d’ "une situation financière pas si critique malgré un contexte difficile". Tandis que la bourgmestre Martine Schmit résume, satisfaite, ce compte en trois points: "Un boni à l’exercice propre de 345 000 € qui nous permettent des provisions de 200 000 € pour envisager l’avenir. Un très bon résultat global et un contentieux en baisse".

Au vote, le compte 2022 fait l’unanimité.

Un réglement-redevance pour les bornes de recharge électrique

L’administration communale de Hotton se prépare au passage progressif à l’énergie électrique sur le marché automobile. "Il faut s’adapter, souligne l’échevin des Finances, Simon Habran. Nous avons déjà installé des bornes sur le parking du Batty à Hotton et nous en installerons bientôt à la Commune. Il faut donc légiférer et établir un réglement-redevance pour les années 2023-2025."

Le conseiller Marc Breuskin (min.-H12.O) indique: "Le placement de ces bornes est vraiment une bonne chose. Mais ce règlement prévoit des prix fixes. Ne vaudrait-il pas mieux envisager des taux variables pour proposer un prix juste, adapté à ceux du marché ?". L’échevin des Finances indique qu’il se renseignera.

Baisse de la redevance pour les ambulants sur le marché du samedi

Le marché hebdomadaire de la rue Haute, organisé le samedi matin attire moins d’ambulants. "Pour tenter de lui redonner un second souffle, nous proposons de diminuer la redevance du droit d’emplacement sur les foires et les marchés, précise Simon Habran. Avec une baisse progressive mise en place: de 30% en dessous de 10 présences ; de 40% entre 11 et 15 présences et de 50% au-dessus de 16". "Une bonne chose car le marché vit actuellement une situation dramatique. Or, il a des répercussions positives auprès de nos commerçants. Espérons que cette mesure suffise", confie Philippe Courard (min.- H12.O), plaidant aussi pour le maintien de certains ambulants spécifiques (légumiers,…).