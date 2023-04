Découvrez le patrimoine hottonnais muni de votre smartphone grâce aux élèves de l’école communale de Hotton

"Il s’agit d’un projet qui a impliqué toute l’école durant trois ans, explique Muriel Sovet, institutrice au sein de l’école communale de Hotton. Les élèves se sont progressivement rendu compte qu’il était possible de relier les différents lieux ou monuments entre eux. Ils ont ainsi eu l’idée de créer cette promenade didactique, dont ils ont écrit tous les textes explicatifs. Une balade, intitulée"Mémoires d’écoliers", que leurs familles ont été invitées à inaugurer ce dimanche 23 avril. Quelque 200 personnes se sont ainsi élancées à la découverte du village."

Au départ de la place du Chat où l’on trouve la statue du félin le plus connu de Belgique, que l’on doit à l’imagination débordante de Philippe Geluck. Plus loin nos pas nous emmènent au kiosque et au pont qui, récemment a fait couler beaucoup d’encre avec sa rénovation.

L’histoire s’invite ensuite avec un hommage aux héros des Guerres mondiales avec le monument aux morts situé près de l’église et, sur les hauteurs du village, le cimetière du Commonwealth. Plus tard, il y aura également la Tourelle du char au bout de la rue Haute. Retour au patrimoine avec un passage aux grottes de Hotton, au moulin Faber, et enfin devant la reconstitution du tramway qui autrefois, emmenait ses passagers vers Érezée.

Une balade disponible au Syndicat d’initiative

Le Syndicat d’initiative hottonnais a rejoint ce beau projet et propose désormais cette balade Mémoires d’écoliers, que l’on peut faire en environ 1 h 30, Un dépliant, lui aussi illustré par les élèves, reprend tous les renseignements utiles. Il est disponible au SI hottonnais, situé rue Haute.

SI Hotton: 084/46 61 22 ou www.hotton-tourisme.be. Plus d’infos sur ce projet sur le blog:https://alavisitedessouvenirsdehotton.over-blog.com