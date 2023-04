Il ne pouvait donc être sur la feuille de match, dans n’importe quelle fonction. Le CP a envoyé une proposition de transaction à Melreux-Hotton qui porte sur un forfait 5-0 an faveur de Nassogne.

Le club peut s’opposer à cette sanction.

"Je me suis inscrit comme joueur, je n'étais pas en rouge sur la feuille, indique le coach de Melreux-Hotton. Et je ne m'étais pas mis comme délégué, c'est l'arbitre qui l'a fait car je lui avais donné les cartes d'identité. On espère que le sportif ne sera pas mélangé à l'administratif. Je n'ai même participé au match une minute. On ira certainement se défendre à Arlon évidemment."

Si Melreux perd trois unités, ce sera tout profit pour Petit-Han, qui compterait trois unités de place que son concurrent pour le maintien qu'est Melreux.

11. Petit-Han 20

12. Melreux-Hotton 17

13. Houffalize 15