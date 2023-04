Ca y est ! La 8e édition du carnaval hottonnais a démarré sur les chapeaux de roue. Cela faisait quatre ans que les Carnavaleux hottonnais attendaient ce moment. Les festivités ont été lancées ce samedi devant une foule réunie sur le parvis de la maison communale. Auparavant, en début d’après-midi, les enfants ont pu également profiter de l’ambiance du carnaval sous le grand chapiteau de la place du Batty.

Sous le coup de 17 h, le kiosque hottonnais fait son approche avec à son bord les sept anciens princes et princesses de la localité dont Sarah 1re, princesse quasi éternelle au règne de quatre ans, qui a dû remettre son sceptre. "Désormais, fini les sifflets à Hotton", dira non sans humour Mathieu Leclère, le chef d’orchestre de cette intronisation. Sarah 1re dont les filles ont livré un petit mot particulièrement émouvant à leurs princes de parents.

"À deux, c’est mieux, avec le nouveau couple princier Julie et Rudy"

Ce fut ensuite au tour du nouveau couple princier de faire sa grande entrée. Julie 1re et Rudy 1er, leurs deux enfants et leur cour ont alors fendu la foule sous les vivas du nombreux public. La bourgmestre leur a remis les clés de la ville, non sans avoir accueilli les carnavaleux venus des quatre coins de la province et fait reprendre en chœur une Petite Gayole version hottonnaise.

Les festivités du carnaval hottonnais sont donc bien lancées et se poursuivront ce dimanche 16 avril par le grand cortège. Les 42 groupes, chars et fanfares s’élanceront dès 14 h 30 à l’assaut de la rue des écoles, du pont sur l’Ourthe et de la rue Émile Parfonry.

