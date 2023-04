Hotton : Des mesures de mobilité prises durant le week-end carnavalesque

1. Mesures de stationnement

– L’arrêt et le stationnement seront interdits rue du Batty à Hotton, sur tout le parking du Batty jusqu’au lundi 17 avril à 18 h.

– L’arrêt et le stationnement seront interdits rue des écoles du samedi 15 avril à 9h jusqu’au dimanche 16 avril à 18 h.

– L’arrêt et le stationnement seront interdits rue des Vergers le dimanche 16 avril de 8h à 16 h. À noter également que la rue de la Scierie sera fermée au niveau du carrefour avec la rue Haute et sera accessible pour les riverains via la rue des Écoles.

– L’arrêt et le stationnement seront interdits sur l’itinéraire du cortège, soit une partie de la rue des écoles et de la rue Parfonry, la rue d’Izegem et la rue du Batty du dimanche 16 avril à 9h au lundi 17 avril à midi.

– La place Zully et les emplacements de parking situés en face (côté Ourthe) seront réservés pour les organisateurs et les personnes à mobilité réduite (PMR), le dimanche 16 avril de 9h à 18 h.

2. Mesures de circulation

– La circulation sera interdite rue des Vergers le dimanche 16 avril de 8h à 16 h.

– La circulation de tout véhicule en général sera interdite à Hotton le dimanche 16 avril durant le cortège entre midi et 18 h, soit une partie de la rue des écoles et de la rue Parfonry, la rue d’Izegem.

– La circulation rue du Batty sera interdite non seulement durant toute la durée du cortège mais également durant les périodes de festivité sur le parking du Batty. Elle sera donc fermée au maximum du vendredi 14 avril à 20h au lundi 17 avril à 8 h.

– La rue de la Libération sera mise à sens unique le dimanche 16 avril entre midi et 18 h. La circulation y sera autorisée uniquement dans le sens Hotton vers Hampteau.

3. Mesures de déviation durant le cortège

– Le dimanche, entre midi et 18 h, les véhicules devant se rendre de Marche vers la rive droite de Hotton Érezée, La Roche ou Barvaux seront déviés vers leur droite à Bourdon et suivront l’itinéraire fléché via les villages de Marenne, Menil-Favay et Hampteau.

– Le dimanche, entre midi et 18 h, Les véhicules devant se rendre de Barvaux ou de la rive droite de Hotton vers Marche seront orientés vers les villages de Melreux, Fronville, puis Noiseux.

– Le dimanche, entre midi et 18 h, Les véhicules devant se rendre de Barvaux ou de la rive droite de Hotton vers La Roche ou la rive gauche de Hotton emprunteront la rue du Levant puis la N807 et prendront la direction de Melines puis de Hampteau.

– Le dimanche, entre midi et 18 h, les véhicules devant se rendre de Hampteau vers Marche seront orientés vers Menil-Favay et Marenne.

– Le dimanche, entre midi et 18 h, les véhicules venant de La Roche et devant se rendre à Barvaux ou sur la rive droite de Hotton seront orientés vers la rue du Moulin à Hampteau et suivront l’itinéraire fléché vers Hotton.