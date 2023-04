Le carnaval de Hotton revient le week-end des 15 et 16 avril après quatre ans d’absence

42 groupes, chars et fanfares

Cette 8e édition verra à nouveau de nombreux groupes, chars et fanfares participer au cortège. "Ils seront à nouveau plus de 40, dont des groupes venant du Borinage ou de la région d’Anvers ; mais aussi de nombreux groupes carnavalesques des communes voisines et amies: La Roche, Marche, Barvaux,… se réjouit Mathieu Leclère, membre du comité carnaval organisateur de l’événement. Parmi tous ces groupes, une dizaine viennent désormais de l’entité hottonnaise Une excellente dynamique s’est mise en place. Ils sont désormais nombreux à animer le carnaval, qui est leur événement. Citons les groupes: Hotton’Smar, les Dejantt’ons, les jeunes de Hotton, le comité carnaval, Amblance, la fanfare de Hotton le centre Henri Dunant et les Hottolfiades. Mais encore un nouveau groupe: les Réveilleux qui le dimanche matin réveilleront le centre de la localité."

Autre preuve de cette belle dynamique, le nombre de bénévoles, qui aident le comité organisateur. "Ils seront cette année encore une soixantaine à nous donner un beau coup de main. Sans eux, rien ne serait possible", poursuit Mathieu Leclère.

Le cortège empruntera le même parcours que celui des éditions précédentes. Il démarrera de la rue des Écoles pour traverser le pont sur l’Ourthe et emprunter toute la rue Parfonry. À l’issue de celle­-ci, le cortège bifurquera vers la rue d’Izegem et la rue du Batty avant de se disloquer pour le rondeau final.

Le comité rappelle enfin aux automobilistes que la route principale et le pont seront fermés à partir de 13h jusqu’à la fin du cortège.

Le programme

Samedi 15 avril

– 13 h 30: bal des enfants – 17 h: intronisation de Julie et Rudy 1er à la maison communale. – 21 h: soirée costumée animée par Michel Meyer. Entrée gratuite.

Dimanche 16 avril

– 14 h 30: 8e cortège carnavalesque suivi du rondeau final au chapiteau derrière l’église. Infos au 0498/79 76 31 – 19 h: bal avec DJ Sim et DJ Vin’s.

Lundi 17 avril

– 14 h: après-midi des aînés au Royal. – 18 h: souper des Princes Julie et Rudy. Réservations: 0476/27 71 40