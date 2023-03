Chez les Tahay, on est conseiller de fille en père à Hotton

Roger Tahay est né à Melreux, il a fait sa jeunesse à Hotton et est installé depuis 42 ans à Fronville avec son épouse. Père de trois enfants et ancien conducteur de train, Roger Tahay est à la retraite depuis une dizaine d’années. Sa fille, Violaine Tahay, fut conseillère communale, mais dans la majorité entre 2000 et 2006, déjà sur la liste de Philippe Courard. Très investi dans la vie associative, Roger Tahay est l’un des cofondateurs du Tractovie, le président des Aînés de Melreux, l’un des instigateurs d’Amitié Fronville avec François Soyeur, décédé récemment.

"Généralement animé à Hotton"

Après sa première séance, Roger Tahay se disait content de pouvoir entamer son premier mandat. "Je me suis toujours intéressé à la vie politique, comme je suis né et ai toujours vécu ici. Quand je travaillais, avec les horaires décalés, c’était compliqué de s’investir pleinement. Mais depuis un moment, je participe aux réunions de notre groupe et j’étais déjà à La Famennoise."

Le baptême du nouveau conseiller s’est déroulé sans encombre. La séance a été pliée en moins d’une heure et tous les points ont été votés à l’unanimité. "Nous n’avions pas de controverse, mais je sais que généralement à Hotton, c’est quand même animé, sourit Roger Tahay. Si j’ai hâte que ça s’anime ? Non, car quand c’est calme, c’est que ça se passe bien. Mais nous jouerons notre rôle d’opposition: être constructif en regardant vers l’avenir."