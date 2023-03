Tous mobilisés à Hotton pour nettoyer les chemins communaux et les berges de l’Ourthe ce vendredi 24 mars

Ils ont été nombreux à ramasser dès ce vendredi les déchets qui jonchaient le territoire communal. Parmi eux: des bénévoles ; les élèves des écoles de l’école communale de Hotton, de l’école libre de Hotton et de l’école Enrico Macias de Melreux ; des demandeurs d’asile du centre Croix-Rouge Henri Dunant de Melreux ; des membres du DNF, des militaires de la Défense nationale, des employés communaux et des ouvriers du Service Travaux. "En tout ce sont plusieurs dizaines de personnes, divisées en plusieurs équipes, qui ont sillonné la commune", précise l’échevin de l’Environnement Jean-François Dewez qui a participé à la collecte. À noter que ce nettoyage de printemps se poursuivra encore ce week-end via des citoyens et des membres d’associations locales. À noter que ce nettoyage de printemps se poursuivra encore ce week-end via des citoyens et des membres d’associations locales. Selon le service presse de l’opération, cette année et rien que pour la province de Luxembourg, 566 équipes se sont inscrites parmi lesquelles 138 écoles, 284 groupements citoyens, 95 associations, 36 organismes publics et 13 entreprises.