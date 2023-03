Fronville: Les Assurances Soyeur orphelines de leur créateur, François

Le défunt était connu et apprécié dans toute la région. Il est vrai qu’il en connaissait du monde depuis qu’il avait été contraint de changer le cours de sa carrière professionnelle à plus de quarante ans.

Dans un premier temps, François travaillait en effet comme ouvrier dans l’entreprise LAU ventilation installée à Marche-en-Famenne, aux mains d’Américains. Quand ceux-ci décidèrent d’aller voir ailleurs, ce père de quatre enfants, alors aux études, prit le taureau par les cornes. Il se retrouva lui aussi le chemin de l’école et suivit une formation qui l’amena à ouvrir un bureau d’assurances. En 1978, il s’installe à la Galerie des Marronniers puis dans des bureaux flambant neufs Place aux Foires en 1990, un an avant d’être épaulé par son fils aîné, Benoît, qui mettait un terme à sa carrière militaire. Aujourd’hui, la société rebaptisée Soyeur et Poncin en est à sa troisième génération avec Martin, le petit-fils du créateur, et compte une quinzaine d’employés.

L’âme de Fronville

Si ses occupations l’ont longtemps mené à Marche, François Soyeur est toujours resté fidèle à Fronville. Il y fut d’ailleurs conseiller communal avant les fusions lorsque Fronville faisait encore partie de la province de Namur. Il siégea aussi au conseil de fabrique de la paroisse.

Fier de son village, il s’impliquait dans la plupart des activités locales, notamment lors des fêtes de Noël avec l’installation de crèches. En 2014, avec quelques villageois, François jeta aussi les bases du jumelage de Fronville avec son homonyme situé en Haute-Marne. Depuis lors, la belle amitié née en cette occasion ne cesse de s’affermir.

François nourrissait également une passion pour le football. Pour Melreux, bien entendu, où sa famille se dévoue depuis des années, mais tout autant que son épouse Mariette, il était, avant tout, un fervent supporter des Rouches du Standard de Liège.

François Soyeur était le père de quatre enfants. Il sera conduit à sa dernière demeure ce mercredi. Les funérailles seront célébrées en l’église de Fronville, à 14 h.