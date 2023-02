Les commerçants de Hotton se mobilisent pour soutenir le petit Arthur, atteint d’un neuroblastome

C’est une belle mobilisation qui a vu le jour ces derniers jours à Hotton pour aider les parents du petit Arthur, Céline Beauloye et Mickael Adams. Fin janvier, ces derniers expliquaient via les réseaux sociaux que leur fils, né en août 2022, s’est vu diagnostiquer en décembre dernier, à la suite d’une échographie du dos, un neuroblastome "Une bosse est apparue sur le dos d’Arthur. L’échographie a révélé qu’il s’agissait d’un neuroblastome, qui enserre sa moelle épinière, indique sa maman. Cette maladie se soigne actuellement très bien mais il va falloir passer par un long traitement, alternant hospitalisations et traitements en hôpital de jour. Des traitements qui se révèlent très coûteux"