Le Jacquemart à Hotton, brasserie familiale depuis 70 ans (vidéo)

Cette année, cette brasserie familiale fête un double anniversaire. "En effet, nous célébrons les 70 ans d’existence de notre brasserie avec deux ans de retard et les 30 ans de la reprise par notre famille, là avec un an de retard, explique Olivier Cornet qui, avec sa compagne Sylvie, est aux manettes de l’établissement hottonnais. Ce retard s’explique bien évidemment par la crise sanitaire et par les récents travaux du pont. Nous avons donc préféré postposer ces deux anniversaires afin de les célébrer dans de bonnes conditions."

Une épicerie, puis une brasserie

Le Jacquemart à Hotton, c’est vraiment une histoire de familles, au pluriel. "La famille Jacquemart tout d’abord avec Jules qui, en 2014, a acquis cette ancienne ferme pour en faire une épicerie. Le 24 août 1951, la famille Jacquemart transforme ensuite le bâtiment en café-restaurant. De 1983 à 1991, M. Compère reprend et développe l’enseigne avant que notre famille ne reprenne à son tour la brasserie en 1992, il y a trente ans", se souvient Olivier Cornet.

Un changement de visage dans l’esprit en 2016

Depuis que la SCRL Le Jacquemart a acquis le bâtiment en 2009, la brasserie poursuit une mue lente et progressive. "Tous les deux ou trois ans, nous essayons de développer l’endroit. C’est évidemment en 2016 que le visage de la brasserie a changé avec une rénovation de fond en comble. Nous avons abattu à l’époque l’ancienne véranda construite dans les années 60 et qui était par trop énergivore. Nous avons construit une nouvelle aile, ne comprenant plus qu’une salle beaucoup plus spacieuse. Après cette importante transformation, nous avons constaté qu’elle nous avait permis de rajeunir notre clientèle tout en conservant nos habitués, car l’esprit du lieu n’a lui pas changé."

Et, en 2022, Olivier Cornet et Sylvie, profitent de la période forcée de confinement pour aménager deux appartements aux étages de la brasserie. "Si Hotton est une localité touristique, les touristes y sont encore trop de passage. Ils s‘arrêtent pour manger et boire un verre. L’idée, avec la création de ces chambres, était de la faire rester au moins une nuit. Il y a tellement à faire dans notre belle région: les balades au bord de l’Ourthe, les grottes, RIVEO, la proximité de Marche et Durbuy,… sans compter dès le printemps revenu bon nombre d’activités lors des week-ends. On peut penser à la kermesse et aux Hottolfiades au mois d’août, à la rencontre des brasseurs en juillet…"

Une équipe de onze employés et une trentaine d’étudiants jobistes

Le Jacquemart, c’est aussi une équipe soudée et particulièrement sympathique. "Nous comptons onze employés, sans compter une équipe d’une trentaine d’étudiants jobistes en haute saison, dont beaucoup restent fidèles depuis de nombreuses années. Il faut souligner que 50% de nos employés sont d’anciens jobistes".

Une histoire de familles, on vous le disait, et qui dure depuis 70 ans !

Sur cette photo de 1931, le Jacquemart était autrefois une épicerie. Avant de devenir un café-restaurant en 1951. ©-Jacquemart

"Le pont rénové et le Géopark sont des atouts"

Le Jacquemart était aux premières loges durant les travaux du pont qui sont en train de se terminer. "Certes, nous, comme tous les commerçants hottonnais, avons souffert durant cette période. Mais, dès ce printemps, ces travaux seront définitivement derrière nous. Il faut bien avouer que cette rénovation est réussie. Le pont, tout comme les berges, constituera un véritable plus pour attirer les touristes", se réjouit Olivier Cornet.

Autre plus non négligeable, la présence de Hotton au cœur du Géopark Famenne-Ardenne. "Je pense même que nous pourrions en profiter encore plus pour attirer des touristes venus de l’étranger. Même si dernièrement, nous avons eu des clients venus d’Israël, de Norvège, de Suède,…"