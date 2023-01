La Commune de Hotton présente son nouveau logo

L’échevin Simon Habran explique que ce nouveau logo n’est pas destiné à remplacer le blason communal. "Il est plutôt complémentaire à ce dernier. Le but est d’améliorer la communication, indique-t-il avant d’en expliquer toute la symbolique. Il a été réalisé par le bureau rendeusien Studio Éventail, pour un coût de 400 €. Dans ce logo, on retrouve le kiosque et sa lyre qui symbolise déjà notre commune. Le pont, récemment rénové, qui est le symbole de la renaissance de Hotton, de son dynamisme. Le trait bleu au centre représente bien évidemment l’Ourthe qui traverse notre commune de part en part. Trois couleurs ont été utilisées: le vert symbolisant la nature, le côté vert de notre commune ; le gris symbolisant la pierre, la Calestienne, notre adhésion au GéoPark Famenne-Ardenne et le bleu de l’Ourthe. à noter que ce logo dispose d’une variante en noir et blanc"

« De pierre et d’Ourthe »

Outre ce dessin, cette nouvelle identité visuelle s’accompagne de la dénomination de "Hotton", mais encore d’un slogan "De pierre et d’Ourthe", "en lien direct avec une promenade du Syndicat d’initiative", souligne l’échevin.

Il rappelle ensuite toutes les étapes qui ont conduit à l’adoption de ce logo: "Le bureau a présenté 16 maquettes. Nous trouvions logique de demander aux agents communaux d’en sélectionner deux ou trois, vu que c’est eux qui en seront les principaux utilisateurs. Deux propositions sont sorties du lot. Charge ensuite à la population de désigner le nouveau logo. Nous avons proposé un vote sur notre site internet et notre page Facebook, où 134 personnes se sont prononcées."

La minorité H12.O valide également cette nouvelle identité visuelle: "Ce nouveau logo est très beau, souligne Marielle Remy, mais dommage cependant que la procédure de vote sur internet est passée quelque peu inaperçue."

Cœur de village de Hampteau: des factures qui ne passent pas

Avant cela, le conseil a acté le rapport de la directrice financière relatif au paiement de factures dans le marché de désignation de l’auteur de projet en lien avec le programme de subvention "Cœur de village" qui verra la rénovation de la petite place de la rue du Moulin à Hampteau. L’échevin des Finances Simon Habran en explique les raisons: "En clair, la directrice financière nous a signifié son refus de payer ces factures pour cause notamment de non-respect de la délégation au collège en cas de paiement de factures en dessous d’un montant de 22 000 €. In fine, le montant de ces factures s’est montré supérieur".

Il poursuit: "En avril 2022, quand ce dossier est passé, il était estimé à 17 500 €. En mai, on attribuait le marché. Ensuite, ce dossier a avancé et le montant a augmenté avec la conjoncture économique approchant les 30 000 €. Nous avons donc dépassé le seuil des 22 000 € TVAC. De plus dans ce dossier, nous avons dû travailler dans l’urgence et n’avons pas pu remarquer notre erreur avant le mois de décembre."

Marielle Remy (min – H12.O) tique quelque peu: "Ce ne sont certes pas de gros montants mais nous sommes placés devant le fait accompli. On est donc un peu gêné aux entournures. Il faut être clair, on soutient ce projet de rénovation de la place de Hampteau depuis le début mais nous sommes néanmoins interpellés par la gestion administrative et budgétaire de ce dossier. C’est pourquoi nous nous abstenons."