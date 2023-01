La priorité pour 2023 à Hotton: la sécurité et la lutte contre l’incivisme

Pour ce qui est de la priorité pour 2023, la bourgmestre Martine Schmit cible la sécurité. "Vu le nombre d’appels reçus en 2022 par rapport à cette problématique,… Je mettrai en place des collaborations avec la police locale pour faire face aux actes inciviques d’individus sans consciences."

La présidente du CPAS Marie-Anne Benne annonce, quant à elle, que l’informatisation tant attendue des services aura bien lieu. "Par ailleurs, notre service comptabilité et celui du personnel ont souffert largement de la pandémie, du manque plus que criant de personnel. Plusieurs recrutements ont eu lieu en 2022. La situation est en bonne voie de normalisation. Plusieurs jeunes sont arrivés au CPAS et donnent une impulsion plus que positive."

Quatre membres du personnel mis à l’honneur

Avant le banquet, quatre membres du personnel communal ont été mis à l’honneur pour leur admission à la retraite. Il s’agit à la Commuine de: Jocelyne Lardinois, coordinatrice agréée au sein du Service Accueil Temps libre ; Richard Bourcy, préposé au Service passeport, permis de conduire et police administrative.

Du côté du CPAS, ce sont deux aides familiales qui ont été mises à l’honneur: Reine-Marie Lamboray et Annie Delneuville.