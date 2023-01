Basé à Somme-Leuze, le collectif Rescue Ukraine vient d’envoyer deux nouvelles ambulances à Kharkiv avec le soutien de nombreuses associations et privés de la province de Luxembourg

À l’heure où le conflit semble s’enliser, l’action de soutien de ce collectif se poursuit, avec l’envoi tout récemment de deux nouvelles ambulances qui ont été réceptionnées dans deux hôpitaux de Kharkiv, à la veille de Noël. "Les deux ambulances sont bien arrivées le 23 décembre dernier. Elles étaient parties de Belgique, remplies de dizaines de caisses de matériel médical, de groupes électrogènes, de piles, de 300 shoebox remplies de cadeaux pour les enfants, de lampes de poche pour les enfants dans les hôpitaux, explique Benoît Losfeld, l’une des chevilles ouvrières de l’ONG Rescue Ukraine. Après de nombreuses heures de préparation – et 1 500 km de route, dont plusieurs centaines sous la neige, les ambulances ont été livrées à la frontière ukrainienne avant d’être transférées, via Lviv, vers Kharkiv.par les membres du Rotary local. Là, elles ont été vidées de tout le matériel et cadeaux, nettoyées et confiées à deux hôpitaux de la ville. Concernant les Shoebox et cadeaux, ils seront distribués aux enfants pour le 7 janvier, date à laquelle se déroule Noël chez eux."

Déjà 6 ambulances livrées depuis le printemps

Depuis le début de l’opération le collectif a déjà livré 6 ambulances vers l’Ukraine. Et les besoins sur place sont encore nombreux, comme le souligne Benoît Losfeld: "Les associations de Kharkiv avec lesquelles nous sommes en contact nous demandent encore trois nouvelles ambulances médicalisées. La situation à Kharkiv est très compliquée avec des bombardements quotidiens. Les aides n’arrivent pas jusqu’à lest de l’Ukraine, là où ils en ont le plus besoin, si elles ne sont pas dédiées à d es villes ou associations".

De nouveaux besoins

Le collectif s’apprête donc à poursuivre son action de soutien dans les prochains mois: "Nous avons besoin de nouvelles ambulances, de matériel médical et consommable (baxter, compresses, désinfectants,…) pour équiper celles-ci mais aussi d’un conteneur de production d’électricité autonome. Pour financer ces projets, nous comptons les dons privés qui ont déjà été importants. Nous espérons également trouver des entreprises qui seraient également désireuses de soutenir ce projet, mais également des hôpitaux de la région pour obtenir des aides concernant les consommables. Et un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà comme de nombreux privés ou Rotary Club de la province de Luxembourg (Durbuy, Bastogne qui a collecté 180 Shoebox à destination des enfants ukrainiens,…)".

Plus d’informations sur la page Facebook Rescue Ukraine. Les dons peuvent être envoyés via le numéro de compte Rescue Ukraine BE 22 0689 4472 3847.