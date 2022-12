Plusieurs chantiers viennent de s’achever

"Ces derniers faisaient partie du Plan d’investissement communal (PIC), précise l’échevin des Travaux, Gui Ponsard, qui en a assuré le suivi. Parmi ceux-ci, il y avait la poursuite de l’aménagement du RAVeL entre Deulin et Fronville pour un montant de 375 616 €. Il y avait également les travaux d’aménagements de trottoirs à Hotton sur le dessus de la rue Émile Parfonry (54 115 €) et rue de la Jonction en face du magasin Carrefour (88 221 €). Deux chantiers que nous avons dû effectuer en parallèle à la fin de ceux du pont. Nous devions impérativement les réaliser avant la fin de cette année sous peine de perdre les subsides. Mais le timing de trente jours ouvrables a été respecté. Tous ces travaux font suite à ceux déjà réalisés de l’aménagement du parking du Baty, à proximité de l’église de Hotton (88 221 €) et l’aménagement du trottoir rue du Levant à Hotton terminé avant le début du chantier du pont pour pouvoir permettre les déviations (146 251 €)."