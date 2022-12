Un marché de Noël new-look organisé à Hotton ces 16 et 17 décembre

Pour marquer cet événement et patienter un peu avant les fêtes de fin d’année, la Commune de Hotton, son Syndicat d’initiative et les commerçants locaux ont décidé de proposer une nouvelle formule du marché de Noël qui sera organisé sur deux jours ces vendredi 16 et samedi 17 décembre prochains sur la place Conviviale et dans la rue Émile Parfonry.

45 exposants et une parade de camions illuminés

Durement affectés par les travaux du pont, les commerces hottonnais participeront à cet événement "Ils seront ouverts jusque 23 h, précise Vanessa Housiaux qui a coordonné ce marché pour la Commune de Hotton. Pas moins de 45 artisans seront présents. Le vendredi 16 décembre, le marché débutera par un afterwork dans l’Horeca hottonnais. Ensuite, vers 18 h 30, une parade de 25 camions illuminés défilera sur le pont de Hotton, sur lequel ils feront deux passages avant de déposer le Père Noël sur la place Conviviale. Ce dernier prendra place dans sa maison afin de participer à une séance photos avec tous les enfants. Les photos accompagnées d’un petit cadeau seront ensuite mises à disposition gratuitement au Syndicat d’initiative durant les vacances de Noël. La soirée continuera en musique avec le groupe Dixie Boys Band."

Marchés et apéro des commerçants le samedi

Le samedi 17 décembre, la journée débutera par le marché bimensuel qui réintégrera la rue Haute après la fin des travaux. "Par ailleurs, vers 11 h, les restaurateurs de Hotton, en présence du Père Noël, se tiendront sur la place Conviviale et offriront un verre et un amuse-bouche aux passants, poursuit Vanessa Housiaux. L’ouverture du marché de Noël aura lieu à la même heure. Durant l’après-midi, deux fanfares qui animeront le marché: la fanfare des" Joyeux Travailleurs "de Hotton et l’harmonie de Lavacherie. Le Père Noël sera à nouveau présent pour une séance photos de 15h à 18 h. À 20 h, dans la rue du Batty, Joriane et son équipe de Graine de Stars donneront un concert spécial" Disney ". La soirée se poursuivra ensuite par des chants de Noël et de la variété française, jusque 23 h, heure de la fin des festivités."