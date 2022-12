La mobilité enfin retrouvée sur le pont de Hotton après 486 jours de chantier (photos et vidéo)

"Adieu les feux rouges. On ne vous regrettera pas !" Petite phrase lancée avec joie et allégresse par l’un des commerçants chargés de remises dans la camionnette cette encombrante signalisation. C’est dire avec quelle impatience et quel soulagement les commerçants hottonnais attendait la réouverture du pont enjambant l’Ourthe, mais aussi celles des automobilistes après 486 jours de chantier, soit quasi un an et demi.