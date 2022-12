Chemin d’accès au parc du Rahet à Monteuville: la minorité H12.O peste sur son financement

Rappelons également que l’aménagement de cette voie de délestage a été projeté pour répondre aux craintes émanant des riverains du quartier du Plain de Holzet (Durbuy), ceux-ci craignant une augmentation significative du charroi.

Le principal hic de ce dossier est que ce chemin d’accès se situera à cheval sur les deux communes, pour aboutir sur la route de Durbuy, à quelques centaines de mètres de la Reine Pedauque.

Si les deux Communes se sont prononcées pour le principe de l’aménagement de ce chemin, il en va tout autrement pour la question de son financement.

Lors du conseil communal du 8 novembre dernier, la bourgmestre de Hotton confirmait au groupe H12.O que la Commune financerait, à hauteur de 150 000 €, la portion du chemin située sur Hotton, soit environ 25% du tracé.

Tandis que, lors du conseil durbuysien du 22 novembre, le bourgmestre Philippe Bontemps, interrogé par le conseiller Jean-Marie Carrier (maj-Commune Passion), apportait cette réponse: "Si nous acceptons le principe de cette voirie, c’est bien l’investisseur qui la financera."

H12.O: « Un dossier géré avec légèreté ! »

Pour le groupe de la minorité H12.O, la gestion de ce dossier reste pour le moins nébuleuse. Et, dans un communiqué envoyé cette semaine à la presse et publié sur sa page Facebook, la minorité hottonnaise se pose énormément de questions: "Qui va payer cette route au final, et dans quelle proportion ? Probablement un maximum de 150 000 € pour Hotton, nous a confirmé la bourgmestre lors du dernier conseil. Rappelons toutefois qu’il s’agit de 150 000 € d’argent communal investi dans le cadre d’un projet immobilier 100% privé. Et quid de Durbuy ? Là, le couperet est tombé et Durbuy a décidé de ne rien payer, ce qui est tout à fait leur droit… Mais cela était-il connu du collège de Hotton ? Pourquoi nous avoir menés en bateau lors du dernier conseil en faisant mine de ne pas comprendre nos questions ? Pourquoi des communes voisines et amies, y compris politiquement, ne se sont-elles pas entendues ? L’investisseur sait-il à quoi s’attendre ?"

Et le groupe H12.O de conclure son communiqué: "Quelle légèreté dans la gestion de ce dossier ! Encore un dossier de plus pour lequel il est consternant de constater que, malgré nos interrogations et propositions, la majorité hottonnaise décide au jour le jour sans stratégie."