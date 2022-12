Retour magistral pour le spectacle Chrilopico au Royal à Hotton

Deux chorales sur scène

Après avoir proposé "les rêves de Chrilopico," puis un spectacle revisitant les années 80, la crise sanitaire est arrivée, avec son lot de contraintes et d’arrêts dans le monde culturel. Cette pause forcée n’a pas découragé l’équipe de Pierre Schevers, âme du projet, qui une fois encore, a montré et démontré que la qualité pouvait venir d’un spectacle qualifié "d’amateur." Cette fois encore, on retrouvait sur scène la chorale et des guitaristes des ateliers organisés par le Centre Culturel de Hotton et les membres de la chorale intergénérationnelle de l’Athénée Royal de La Roche-en-Ardenne. Du régionalisme et du local, dans les plus beaux sens du terme. La région regorge de talents, parfois insoupconnés.

Lors des deux représentations, tous ont proposé un véritable spectacle en la salle "Le Royal" à Hotton. Danse, chant, musique étant déclinées de multiples manières.

Au profit du CMH de Bra-sur-Lienne

Le public, lui, avait répondu massivement à ces rendez-vous et a largement apprécié ce "méli-mélo" musical, titre du spectacle. Après des heures de répétitions, de stress, de trac, musiciens et choristes ont fait voyager ce public dans quatre grands univers: la chanson belge, les années 90, le cinéma et les variétés françaises et anglo-saxonnes. Un succès, un de plus pour la bande à Pierre Schevers. Notons au passage que les bénéfices générés par le spectacle seront reversés au Centre Médical Héliporté, le CMH, de Bra-sur-Lienne.