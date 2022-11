Dix ans pour avoir porté huit coups de couteau

Ashraf Latif et la victime étaient en conflit depuis un certain temps au moment des faits. Une première altercation qui s’est déroulée à Hotton a nécessité l’intervention de la police. L’ambiance était tendue au point que Ashraf Latif a demandé à être enfermé dans une autre aile du centre parce qu’il a dit craindre pour sa vie. Mais alors qu’il avait été enfermé jusqu’à 7h du matin, c’est lui qui est directement allé au contact de la victime peu après que la porte derrière laquelle il était enfermé a été ouverte par les gardes ! En effet, il s’est rendu dans la chambre de sa future victime environ 45 minutes après l’ouverture.

Selon Ashraf Latif, le jour des faits, il était revenu vers l’autre résident pour récupérer des effets personnels et non pour en découdre. Une version totalement démentie par la victime. Une nouvelle dispute aurait éclaté et selon Ashraf Latif, c’est lors de celle-ci qu’il aurait porté entre cinq et huit coups de couteau à la victime. Cette dernière a été touchée notamment au torse, non loin du cœur. La victime a également reçu un coup de couteau dans le poumon. Lorsqu’il a été entendu lors de son arrestation, Ashraf Latif a d’abord déclaré qu’il ne se souvenait de rien. Il a ensuite expliqué qu’il avait été agressé par la victime. L’autre protagoniste, grièvement blessé, a dû être admis au CHU de Liège après avoir été transporté par l’hélicoptère. Les jours du blessé avaient été déclarés en danger.

Les magistrates de la cour d’appel de Liège ont confirmé la peine de dix ans de prison ferme. La partie civile s’est vue accorder une indemnité de procédure de 1 680 € et une expertise. Le tribunal de Marche statuera sur le surplus des indemnités civiles après l’expertise médicale de la victime.