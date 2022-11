Le site de l’ancien club de football de Hotton sera repensé et réaménagé pour y pratiquer du sport

La volonté de la Commune est de repenser complètement ce site pour offrir plus de confort aux clubs actuellement usagers du site. "Mais aussi aménager ce site pour encourager et développer la pratique de nouveaux sports", explique l’échevine des Sports, Laura Debatty. "L’idée projetée actuellement est de créer deux terrains de tennis couvert pour le club local, de réaménager complètement la buvette qui, à la demande d’Infrasports que nous avons consulté, devra donner sur les deux terrains de tennis couverts à l’image de ce qui a été aménagé dans les clubs de tennis de Marche et de Barvaux sur l’ancien terrain de foot à Bohon, poursuit l’échevine hottonnaise. On peut également penser à des aménagements extérieurs pour encourager à la pratique d’autres sports. Tout est à imaginer mais l’objectif est réellement que ce site, une fois réaménagé, soit ensuite utilisé le plus largement possible par les sportifs de la commune. Parmi les recommandations d’Infrasports en vue d’obtenir d’éventuels subsides figure également l’aménagement d’une liaison cyclo piétonne vers le village et la gare de Melreux."

Le conseil hottonnais vient donc d’approuver à l’unanimité la désignation d’un auteur de projet qui devra repenser complètement ce site, en concertation avec tout le secteur sportif hottonnais et les autorités communales.

H12.O: du soutien et quelques regrets

Le groupe de la minorité H12.O, par la voix de Philippe Courard, regrette cependant les années perdues: "Je me rappelle que l’on a loupé une occasion extraordinaire il y a quelques années. Nous étions réunis ici pour discuter d’un projet ambitieux et général de complexe susceptible d’accueillir sur ce site des entraînements de grands clubs de football et pour valoriser le foot féminin très en vogue actuellement. Je suis malgré tout content qu’une réflexion arrive enfin pour l’affectation de ce site. Nous vous soutenons évidemment dans cette démarche. Veillez cependant dans votre réflexion à ne pas oublier l’aspect économique. C’est important pour les clubs. On est condamné à réussir ce projet !"