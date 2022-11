GAL Pays de l’Ourthe: 300 élèves de primaire initiés au compostage

Les élèves de la 3e à la 6e primaire sont désormais incollables sur le sujet et sont prêts à utiliser au mieux le composteur placé à l’extérieur de leur école. "Parmi les écoles qui ont reçu le composteur, plusieurs disposent ou disposeront bientôt d’un potager, ce qui a évidemment tout son sens", insiste encore l’animatrice du GAL Pays de l’Ourthe.

13 composteurs placés dans 9 écoles

"Ce sera d’ailleurs le cas dans notre école, embraie Adriane Simon, enseignante en primaire à l’école communale de Hampteau. Les élèves pourront maintenant alimenter le composteur placé dans le jardin qui servira dans le cadre de la culture du futur potager des maternelles. Une fois mûr, le compost pourra être utilisé comme engrais d’ici six mois à un an."

Après une petite initiation théorique au sein de la classe et la présentation d’une petite vidéo présentant tous les avantages d’un compost, les élèves ont pu alimenter pour la première fois ce composteur dont la réalisation a été assurée par les étudiants en menuiserie de l’Athénée royal de Vielsalm-Manhay, dans le cadre d’un projet plus général initié par le GAL Pays de l’Ourthe que les sept communes composant son territoire.

Mise en valeur de la filière bois

"Depuis le début de la programmation Leader, le GAL Pays de l’Ourthe cherche à mettre en valeur les métiers de la filière bois, ainsi que les écoles dispensant une formation en menuiserie, explique Élodie Petré. C’est ainsi qu’après avoir collaboré avec l’école du Val d’Aisne à Érezée et avec l’Athénée Royal de La Roche-en-Ardenne, le GAL a collaboré cette fois avec l’Athénée Royal de Vielsalm-Manhay, qui dispensait jusqu’à l’année scolaire passée, une formation complète en menuiserie. Ce sont donc eux qui ont construit les 13 composteurs en bois, qui ont été fournis à 9 écoles du territoire du Gal du Pays de l’Ourthe. Ces composteurs ont été pensés pour être accessibles aux enfants, pratiques via une partie démontable en bas, et écologiques car fabriqués en mélèze le plus local possible et non traité."

Parallèlement à la réception de ces 13 composteurs, le GAL Pays de l’Ourthe se rendra dans les 9 écoles pour initier les bonnes pratiques du compostage à quelque 300 élèves de primaires, qui pourront ainsi transmettre tous leurs secrets à leurs parents.

Les prochaines étapes du GAL Pays de l’Ourthe seront à l’école libre de La Roche et à l’école Enrico Macias de Melreux.

Ce sont des étudiants en menuiserie qui ont fabriqué les 13 composteurs placés au sein de 9 écoles du territoire du GAL Pays de l’Ourthe. ©-GAL Pays de l’Ourthe

GAL Pays de l’Ourthe: 084/37 86 41