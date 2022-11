Grâce au Miroir Vagabond, des jeunes de quatre pays échangent sur la liberté et présenteront un spectacle théâtral ce dimanche à Bourdon

Durant ces dix jours où ils ont résidé alternativement à Han-sur-Lesse et Houyet, les jeunes participent à la création d’un spectacle. "Dans celui-ci intitulé" Un peu de légèreté dans ce monde de brutes ", tous ces jeunes s’interrogent, via la pratique artistique, sur le vaste thème de la liberté post Covid, qui ne recèle évidemment pas les mêmes enjeux selon le pays dans lequel on réside", explique encore Sylvie Dardenne.

Un spectacle à découvrir ce samedi 5 novembre à Bourdon

Un spectacle, créé en partenariat avec le Théâtre des Travaux et des Jours, que tous ces jeunes présenteront ce samedi 5 novembre à 15h dans les locaux du Miroir Vagabond à Bourdon. "Un spectacle que le Miroir Vagabond présentera également le 20 novembre à La Louvière dans le cadre des Rencontres automnales du Théâtre action (RATA)", conclut la coordinatrice.

Miroir Vagabond: 084/31 19 46