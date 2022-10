Hotton: Trois femmes rendent un hommage en peinture à leur aïeule commune Léa

"Cette exposition est une manière bien entendu de présenter notre travail d’artistes. Mais c’est aussi un moyen de montrer à quel point les liens familiaux peuvent aider à se construire autour de valeurs et de petits rituels ou d’expressions qui se transmettent de génération en génération, plus ou moins consciemment, explique Muriel Cambier. Plus de deux décennies après son départ, cette femme dynamique, débordante d’énergie positive, continue à rayonner en chacune de nous par son caractère hors du commun, son humour, son autodérision et plein d’autres caractéristiques qui se déclinent en traits de famille !"

Lily, Morgane et Muriel expriment ceux-ci avec des formes, des mots et des couleurs à partir de récits, expérimentations et ressentis… Trois univers résolument différents: Muriel Cambier s’exprime par des peintures, des collages et de la technique mixte, tandis que sa filleule Morgane Venneman s’exprime de manière plus abstraite sur ses toiles. Lily Janssens, petite-fille de Muriel Cambier qui expose pour la première fois, présentera ses œuvres où l’on pourra découvrir le monde au travers de ses yeux d’adolescente…

L’exposition est ouverte tous les jours jusqu’au 15 novembre.

Résidence Services de Hotton, rue des Vergers 10, Hotton. Pour rencontrer les artistes, prendre rendez-vous au 0498/14 71 74