Le Centre culturel hottonnais a fêté ses vingt années folles le week-end dernier

Les festivités ont commencé par l’ouverture de l’exposition Le Grand Méchant Rouge de l’artiste Nancy Pierret. Un peu plus tard, les enfants ont pu participer à différents ateliers créatifs, tels que la confection de passe-partout pour photo, la création de badges ou encore la création de petits livres pliés, toujours en compagnie de Nancy Pierret.

Le thème de l’ouverture de la saison était les années folles. L’équipe était déguisée comme il se doit et le public a bien suivi le mouvement également, ce qui a d’emblée créé une ambiance festive et bon enfant. Un stand photo rétro avec des accessoires permettait à ceux qui le souhaitaient de se faire tirer le portrait, à l’ancienne, avec en cadeau la photo en sépia à emporter. La journée s’est poursuivie avec un spectacle jeune public Super Ska, la leçon de danse lors duquel petits et grands ont pu danser et chanter.

Après un énorme gâteau et des discours de circonstance, ainsi que le verre de l’amitié, c’était au tour du groupe O’Juliette de continuer la soirée avec de la musique jazz. Entre leurs deux sets, une initiation au swing et au charleston était proposée au public.

Enfin, le spectacle Jacques était proposé le dimanche après-midi, un spectacle immersif pour lequel les spectateurs étaient munis de casques audio, dans lesquels étaient diffusées l’interprétation et la mise en musique par les artistes de certains textes de Jacques Prévert. Un spectacle drôle, piquant et intimiste pour finir ce week-end festif en beauté.