Un sac de nœuds à démêler autour de la vente du château d’Héblon

Si bien que la propriétaire a décidé de s’en séparer. En 2017, elle a vu en un homme, venu visiter le château en arrivant dans une Porsche Cayenne, un candidat sérieux au rachat. Et ce pour le prix de 1,2 million d’euros. D’un commun accord, ce prix aurait été revu à 200 000 €, moyennant un acompte de 50 000 €. Le candidat acheteur avait déjà pris possession des lieux avec des projets pour le château. Mais la propriétaire n’a visiblement jamais rien touché. Ce que sa propre fille a dénoncé à la justice.

Et l’homme se retrouve devant le tribunal correctionnel de Marche pour abus de faiblesse. Un dossier plaidé ce vendredi.

"C’est tout un art de manipuler pour arriver à ses fins et ici c’est de manière sournoise" dit Me Chloé Georgiev, conseil de la fille de la septuagénaire, évoquant un homme déjà criblé de dettes lorsqu’il est arrivé au château.

Il est reproché aussi au prévenu des faits de faux pour avoir entrepris des démarches sous le couvert des diverses entreprises qui ont acheté le château… mais ce sans en avoir la qualité. Il aurait notamment vendu pour plus de 10 000 € du bois venant du château alors qu’il n’en était pas propriétaire.

Pour la conseil de la partie civile, le prévenu a profité de l’état de faiblesse de la propriétaire. Ce que pense aussi le parquet. Le prévenu aurait également contracté un prêt en se prétendant propriétaire Pour l’ensemble des faits, le ministère public réclame 3 ans de prison et une interdiction de toute activité commerciale durant 10 ans.

Autre particularité de ce sac de nœuds, la propriétaire qui aurait été lésée, mais dont on a perdu la trace, est poursuivie aussi pour faux pour une histoire de transfert. Le tout dans un contexte où elle était en conflit avec sa fille.

« Faire confiance n’implique pas une escroquerie »

Abus de faiblesse ? La défense n’en voit pas la moindre manifestation. Le conseil du prévenu, Me Sylvain Danneels, constate que la propriétaire s’est défendue devant les policiers lorsque que quelque chose lui a été reproché "Elle a le talent de changer de visage en fonction de ses intérêts" estime l’avocat. La défense ne voit pas non plus d’escroc. "Madame a fait confiance et le fait de faire confiance n’implique pas une escroquerie, plaide Me Danneels. Mais par contre, elle avait la corde au cou financièrement et elle était en conflit avec sa fille pour des histoires d’argent et d’héritage."

Ce à quoi, l’avocate de la fille réplique qu’il y a d’autres moyens pour déshériter sa fille que de céder un château pour rien

Me Céline Louis, autre conseil du prévenu, s’est elle attachée à démontrer que son client n’avait commis aucun faux concernant l’aspect administratif lié aux entreprises et que son but était bien de gérer le château après avoir reçu des conseils d’un avocat spécialisé et d’un fiscaliste.

L’acquittement total est donc demandé pour le prévenu

Et le château dans tout cela ? Il a depuis été revendu dans le cadre de la faillite des entreprises qui avaient permis à la septuagénaire de l’acquérir. Le jugement concernant l’ancienne châtelaine et le candidat acquéreur sera rendu le 28 octobre.