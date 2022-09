Ce mardi soir, l’échevin du Développement durable Simon Habran a présenté un résolument positif de tout ce qui a déjà été entrepris depuis cette adhésion, "L’objectif pour 2020 était de réduire de 20% les émissions de CO2 sur la commune. Et nous avons fait mieux puisque nous sommes arrivés à une réduction de 23,8% de ces émissionsÀ ce jour, la Commune d’Hotton a déjà diminué ses émissions purement communales de CO2de 55%, si on ne tient compte que des seuls bâtiments communaux. Un bon bilan que nous avons pu atteindre notamment grâce à de multiples actions, dont notre réseau de chaleur au bois auquel sont connectés 8 bâtiments publics et privés. Grâce aussi notamment à l’opération Rénov’Energie qui va se poursuivre, et bien d’autres actions."

Simon Habran: «L’isolation, c’est priorité!»

Ce plan résolument ambitieux prévoit une réduction de 40% des émissions de COsur tout le territoire communal à l’horizon 2030. "Je pense que c’est surtout sur l’amélioration de l’isolation des habitations qu’il faudra agir. C’est la base de tout à l’heure actuelle!", insiste l’échevin du Développement durable,

H12.O: «Continuer d’être innovant»

Philippe Courard, pour la minorité H12.O, souligne "ce travail qui a du sens et qui a permis de très bonnes orientations. Il n’empêche que, dans le programme d’actions préconisées dans ce plan, il y a des objectifs sur lesquels nous pourrons difficilement agir, notamment en termes de mobilité. N’oublions pas que nous vivons en zone rurale. Et ce qui est parfois possible en ville ne l’est pas toujours chez nous où tout un chacun a besoin d’un véhicule pour se mouvoir".

Et le conseiller du groupe H12.O de poursuivre: "Par contre, nous pouvons nous montrer à nouveau innovants avec des projets d’avenir, comme le réseau de chaleur bois-énergie pour lequel nous avons essuyé les plâtres et dont beaucoup de communes se sont inspirées depuis. Pourquoi ne pas envisager des projets moteurs comme le placement d’une éolienne à échelle raisonnable. Je sais que c’est impopulaire, mais bon… Ou alors pourquoi ne pas envisager de petits projets hydroélectriques. Ne serait-il pas intéressant d’y réfléchir? Je crois à une multiplication de petits projets de ce type. Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières…"

L’échevin Simon Habran que le conseil y réfléchira et reviendra avec des actions tout en insistant une nouvelle fois sur l’importance de l’amélioration de l’isolation des habitations.