Plus de 60 activités et 20 bougies cette saison au programme du centre culturel hottonnais

Et cette saison, ce seront plus de 60 activités en tous genres qui seront proposées par le centre culturel hottonnais: spectacles, ateliers créatifs, stages, expositions, théâtre, débats, projections cinématographiques et documentaires,…

Quelques temps forts de la saison

1. 20 ans déjà!

Outre son ouverture de saison, les samedi 1eret dimanche 2 octobre, le centre culturel soufflera ses 20 bougies lors d’un week-end festif et culturel gratuit avec des concerts, un spectacle et une exposition au programme. C’est ainsi que l’on pourra découvrir l’exposition Grand Méchant Rouge de l’illustratrice Nancy Pierret qui sera visible jusqu’au 29 octobre à l’Espace culturel. Le samedi à 16h, on retrouvera un spectacle jeune public explosif avec la prestation du groupe Superska. En soirée, concert jazz-party avec O’Juliette. Le dimanche 2 octobre, le rendez-vous est fixé à 15h sur la place du Chat pour Jacques, un spectacle poétique et musical autour de l’univers de Jacques Prévert.

2. Concert baroque

Le Festival de musique baroque en Famenne-Ardenne (MuBaFa) fera une nouvelle fois escale le samedi 8 octobre à 20h30 dans la magnifique église baroque de Melreux pour le concert Mr de Sainte-Colombe et ses filles par le Ricercar Consort.

3. Hors-Sol

Le jeudi 20 octobre, le Théâtre des Travaux et des Jours proposera au Royal sa création écrite et jouée par des comédiens amateurs et professionnels. Une pièce qui interroge avec humour la capacité des habitants d’une région à agir sur la politique d’aménagement qui y est menée.

4. Chrilopico

Chant, musique et danse seront pour la 3édition, mis à l’honneur les samedi 5 et 6 novembre au Royal avec des prestations d’artistes de la région.

5. Les femmes préfèrent en rire

Dans le cadre du Mois du Doc, le cinéma Plaza accueillera le documentaire Les femmes préfèrent en rire de la réalisatrice et photographe bele Marie Mandy. Avec également d’autres surprises.

6. Roméo et Juliette

Le samedi 4 février 2023, la Cie Dérivation revisitera de manière surprenante l’œuvre de Shakespeare Roméo et Juliette. Un spectacle à partager en famille.

7. Ernest et Célestine

L’univers des deux héros bien connus des tout-petits sera à découvrir, d’une part,, avec une exposition de Fondation Monique Martin, visible à l’espace culturel du 1er mars au 1er avril 2023. Mais aussi via une balade contée pour petits et grands, proposée par la Cie du Tarmac dans les rues de Hotton le dimanche 26 mars à 15h.

8. Rage dedans

Le comédien Jean-Claude Piraux, un habitué du centre culturel hottonais viendra présenter son dernier spectacle Rage dedans le jeudi 27 avril dans le cadre du Festival Particip’Art.

www.centreculturelhotton.be; 084/41 31 43