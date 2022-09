Hotton: La place de la rue du Moulin à Hampteau candidate à la rénovation

La bourgmestre Martine Schmit a donc annoncé la candidature du projet de rénovation de la petite place de la rue du Moulin à Hampteau dans le cadre de l’appel à projets "Cœur de village 2022-2026".

La bourgmestre rappelle l’objectif de cet appel à projets: "Il vise à aménager des espaces publics et polyvalents dans les villages et ainsi améliorer leur cadre de vie. Avec le collège, nous avons assez vite pensé au dossier de rénovation de la petite place du Moulin à Hampteau et nous avons investi 30000 € pour désigner un auteur de projets, le bureau Gesplan, pour réfléchir à l’aménagement de cette place. Un bureau qui a également réfléchi à ce projet en fonction des critères très précis émis par la Région wallonne".

L’échevin des Travaux, Gui Ponsard présente alors les principaux aménagements: "La place comprendra quelques places de parkings en pavés drainants à l’image de celui de la place Saint-Pierre de Melreux. La place comprendra également un nouvel espace polyvalent et adaptable avec des tables des bancs, des bacs à fleurs, des poubelles qui pourront être démontées en cas de festivités".

Si le projet est retenu, il devra être réalisé dans les cinq ans. Les subsides octroyés via cet appel à projets peuvent aller jusqu’à 80% avec un plafond de 500000 €. Les projets doivent présenter un budget entre 250000 € et 290000 €.

H12.O: «Vous auriez dû consulter les riverains au préalable!»

Le projet est voté à l’unanimité, même si la minorité H12.O, par la voix de Philippe Courard, regrette profondément que les riverains n’aient pas été consultés au préalable pour penser les aménagements de cette place. "Quid de la participation citoyenne? Cette place, c’est eux qui la vivront au quotidien. En 2022, il convient d’associer les citoyens à ce type de réflexion."

La bourgmestre Martine Schmit rétorque: "Dans ce dossier, si nous voulons être retenus, il faut respecter huit critères assez techniques d’où l’appel au bureau d’études. Je rappelle également que les délais d’introduction de ce projet étaient assez courts. Si nous sommes retenus, nous comptons bien évidemment exposer le projet aux riverains et adapter ce qui éventuellement pourra l’être en fonction des critères".