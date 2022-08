Hotton: Luc Dardenne présentera le film «Tori et Lokita» au cinéma Plaza le mercredi 7 septembre

C’est ce film que le cinéma Plaza de Hotton propose de découvrir ce mercredi 7 septembre en présence de Luc Dardenne, l’un des réalisateurs.

"Au lendemain de cette consécration, son frère Jean-Pierre Dardenne invoquait sur la RTBF, à une heure de grande écoute, l’importance d’investir dans les cinémas ruraux, et principalement en Province de Luxembourg,souligne Valérie Jacquart et Julien Pahaut, les gérants du cinéma Plaza.Tout comme lui, nous en sommes convaincus et avons réussi à organiser une soirée autour de leur film "Tori et Lokita", en présence de Luc Dardenne et de représentants de Cinéart (distributeur du film). Des membres de la Croix Rouge viendront également échanger sur le thème du film, à savoir le soutien aux migrants mineurs non accompagnés".

De beaux rendez-vous cinématographiques durant quatre mois

Le cinéma Plaza qui a également pris le parti de mettre sur pied de nombreux événements cinématographiques sur les quatre prochains, soit en partenariat avec des associations locales, soit via des initiatives régionales ou encore des projets initiés par le cinéma hottonnais.

En voici le programme:

– Du 1er septembre au 11 octobre:participation à l’action de la Fédération Wallonie-BruxellesJ’peux pas, J’ai cinéma, avec de nombreux films à 1 €;

– 15 septembre:Sugarland– soirée proposée par Chronilux et le Plan de Cohésion Sociale (PCS) de Hotton.

– 23 septembre:Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles – événement gratuit. À 20h15:C’est arrivé près de chez vous, le film culte primé à Cannes en 1992 qui fête ses 30 ans, suivi à 22h15 d’un concert de Next Monday.

– 6 octobre:Soirée Exploration du monde consacrée à l’Andalousie avec le documentaireLe Chant du Sudde Patrick Bureau

– 13 Octobre:La Dernière Tentation des Belges,suivi d’une rencontre avec le réalisateur Jan Bucquoy.

– 20 octobre:Les Grands Seigneurs, suivi d’une rencontre avec le réalisateur Sylvestre Sbille et dans le premier rôle Renaud Rutten.

– 17 novembre:Soirée Action CND 11.11.11 Érezée: repas fermier suivi d’un ciné-débatWelcome Alibaba.

– 24 novembre: Soirée Exploration du MondeDanemark-Normandie: Sur la route des Vikings par Philippe Soreil.

– 29 novembre: Le Mois du Doc avec Les Femmes préfèrent en rirede Marie Mandy.

www.plazahotton.be. Pour tous renseignements complémentaires et réservations: 0478/57 09 74