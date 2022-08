Hotton: nouvelle dynamique pour la fête du village de Ny

Au programme de ce week-end: une soirée beer-pong le vendredi; la création de marionnettes pour les enfants avec le Miroir Vagabond; les traditionnels jeux du clou et du bouchon. Le samedi soir, le repas villageois et la soirée années 80-90 a connu le succès. Le Cramignon du dimanche après-midi a lui aussi rassemblé de nombreux villageois tous vêtus de déguisements plus originaux les uns que les autres (photo).