Sur le coup de 13h, la bourgmestre hottonnaise Martine Schmit donne le départ de cette étape. Plus de 2000 Ravélistes s’élancent alors derrière les tandems d’Adrien Joveneau et Olivier Colle, accompagnés pour l’occasion par le comédien Bernard Yerlès qui effectuait là sa première étape du Beau Vélo de RAVeL sur le sol belge. Sur un parcours, il faut bien l’avouer, un rien casse-pattes puisque les participants ont tout de même dû se farcir la côte de Ny ainsi que le raidillon de la rue des Grottes, très court mais avec des passages à plus de 10%. Ceux qui étaient munis d’un vélo électrique s’en sont félicités. Il fallait écouter Bernard Yerlès en radio déclamer du Cyrano de Bergerac en plein effort dans l’une de ses deux grimpettes. Un dialogue essoufflé avec Adrien Joveneau qui valait son pesant d’or.

À la découverte des joyaux du Géopark Famenne-Ardenne

Au fil de cette belle balade d’un peu plus de 20 km, la Ravélistes sont partis à la découverte de quelques-uns des plus beaux villages de la commune de Hotton, mais aussi du Géopark Famenne-Ardenne. Ils ont notamment pu apprécier le bâti du village de Ny, classé parmi les plus beaux villages de Wallonie, passer devant les Grottes des Mille et une Nuits, parmi les plus belles de Wallonie. Ils ont ensuite savouré l’accueil réservé par le comité du village de Menil-Favay qui avait mis les petits plats dans les grands, en compagnie de la fanfare des Joyeux Travailleurs de Hotton et du chef Christophe Pauly du Coq au Champs à Tinlot."C’est la Belgique comme on l’aime, en toute simplicité", confiera Bernard Yerlès en radio.

Le Beau Vélo de RAVeL démarrera de Bastogne en 2023

Un passage par les villages de Marenne et de Bourdon avant de redescendre vers Hotton pour la prestation musicale de Marka, qui fut pour l’anecdote le 1erinvité du Beau Vélo de RAVeL en 1999.

Le Beau Vélo de RAVeL, c’est fini pour cet été. Mais Adrien Joveneau et son équipe donnent d’ores et déjà rendez-vous le 1er juillet 2023 pour une première étape qui sera organisée à…. Bastogne.

Quant au site de l’Oneux, il accueillera le week-end prochain non plus des vélos mais des montgolfières pour les Hottolfiades.