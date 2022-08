Les Hottolfiades du 26 au 28 août à Hotton : nouvelle féerie dans le ciel famennois

de touches multicolores. Avec les Hottolfiades, le public est toujours certains d’en prendre plein les yeux. Dans les airs, pour ceux qui auront la chance d’effectuer un vol, mais aussi au sol pour ceux qui les verront prendre leur envol toujours majestueux et virevolter ensuite dans les nuages.

Cinq vols prévus durant le week-end

Durant ces trois journées, les pilotes proposeront encore d’accueillir les visiteurs dans leurs nacelles d’osier pour des baptêmes de l’air, au prix de 170 €. Il reste encore des places. Les réservations se font uniquement via le site www.hottolfiades.com. Précisons que les vols dépendront évidemment des conditions météorologiques et pourront dès lors se voir annulés jusqu’en dernière minute, selon les conseils du directeur de vol.

Prendre de la hauteur

"Depuis plus de vingt ans, les Hottolfiades constituent l’un des grands rendez-vous de l’été à Hotton,précise Vincent Demelenne, organisateur de l’événement et aérostier.Le festival a débuté avec dix montgolfières et approche presque les quarante maintenant. La montgolfière est réellement ma passion. Chaque vol est pour moi toujours différent. Je ne m’en lasserai jamais. C’est toujours une belle expérience de pouvoir redécouvrir notre région en prenant un peu de hauteur",conclut celui dont les trois montgolfières décolleront le week-end des 26 au 28 août.

Au sol, le festival BD «De bulles en bulles»

Au sol, les animations seront également nombreuses sur l’île de l’Oneux avec des concerts prévus tout au long du week-end mais aussi le traditionnel festival de bande dessinée "De bulles en bulles", qui depuis plus de dix ans accueillent de nombreux auteurs et dessinateurs.

Un nouveau ballon aux couleurs des Hottolfiades

Peut-être les habitants de Hotton et environs ont-ils déjà aperçu dans le ciel la nouvelle montgolfière des Hottolfiades."La précédente montgolfière aux couleurs de Hotton et de la Province de Luxembourg est toujours bien là, mais elle a déjà dix ans. Il faut donc préparer la suivante",indique son aérostier Vincent Demelenne. Sur cette montgolfière, un peu plus grande, on retrouve les autres montgolfières hottonnaises avec notamment Tolfy, amis aussi le kiosque, véritable symbole de la commune. La montgolfière sera officiellement inaugurée ce samedi 20 août à l’issue du Beau Vélo de RAVeL.

La nouvelle montgolfière aux couleurs des Hottolfiades ©-Vincent Demelenne

www.hottolfiades.com ou la page Facebook des Hottolfiades