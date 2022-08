Les artistes étaient au rendez-vous de Hotton Montmartre

Toute la journée, les visiteurs ont pu admirer les œuvres originales et les réalisations les plus diverses émanant d’artistes, essentiellement locaux. Que ce soit dans le domaine de la peinture ou dans celui de la sculpture, de la poterie, de la dentelle… et tant d’autres encore, tous ces professionnels et amateurs passionnés dévoileront ont pu dévoiler leurs talents devant le public.

Des peintres venus de la commune jumelle d’Izegem

"La journée a rencontré un beau succès,indique-t-on du côté des organisateurs.Les visiteurs ont déambulé toutes la journée à la découverte des différents artistes, dont quatre peintres venus d’Izegem, la commune jumelée avec Hotton."

De nombreux ateliers étaient également organisés lors de cette journée dédiée à l’art sous toutes ses formes (couture, peinture, travail de la terre,…).Le dîner dansant animé par Babette et les Zamusettes (couture, peinture, travail de la terre,…) était également au programme, ainsi que des chorégraphies du club de danse local Body Moving & Dance. Mais encore du chant d’ensemble avec la chorale de Hotton et La Roche et un concert du groupe The Jem.