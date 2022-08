Le Beau Vélo de Ravel fera escale à Hotton ce samedi

Bernard Yerlès sur le tandem d’Adrien Joveneau

"Pour l’anecdote, il faut savoir que Hotton fut la première commune de la province de Luxembourg à accueillir le Beau Vélo de RAVe,rappelle la bourgmestre Martine Schmit.C’est évidemment un grand honneur d’accueillir à nouveau Adrien Joveneau et toute son équipe qui partiront à la découverte de quelques-uns de nos villages, parmi les plus beaux du Geopark Famenne-Ardenne.". Ce samedi, il sera accompagné sur son tandem par un invité de marque, à savoir l’acteur et comédien Bernard Yerlès.

Les participants s’élanceront vers 13h pour un circuit de 23 km (ou une boucle de 5 km) au départ de l’île de l’Oneux. Mais avant cela, une foule d’animations seront déjà prévues ainsi qu’un barbecue histoire de ne pas commencer la balade le ventre vide."Le parcours a forcément dû s’adapter aux travaux en cours sur le pont et les berges de l’Ourthe à Hotton", précise encore la bourgmestre. Les Ravélistes traverseront une partie du village de Hotton avant de partir sur Ny, classé parmi les plus beaux villages de Wallonie. Après avoir traversé le pont de Hotton, ils se dirigeront vers les grottes des mille et une nuits et ensuite vers Menil-Favay où une halte ravitaillement sera prévue. Les participants y seront pris en charge par le comité du village et par Frédéric Pauly, le chef étoilé du Coq au Champs, situé à Tilot en province de Liège. La Fanfare royale des Joyeux Travailleurs de Hotton y proposera également quelques-uns de ses morceaux. La suite de la balade emmènera les Ravélistes vers Marenne et Bourdon avant un retour vers Hotton, via le quartier des Sarts.

Marka en concert sur l’île

Sur l’île de l’Oneux, la journée se terminera en musique comme à l’habitude, avec une prestation de THX2U et Marka, faut-il le rappeler le papa d’Angèle et Roméo Elvis, qui proposera quelques chansons de son dernier albumTerminé Bonsoir.

Signalons encore pour ceux qui n’auraient pas la chance de pouvoir effectuer la balade que l’émission sera diffusée en direct ce samedi de 13h à 15h sur les ondes Vivacité et à découvrir sur la Une en télévision le dimanche après-midi.