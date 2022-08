Hotton: Les artistes locaux feront revivre Montmartre au bord de l'Ourthe

On pourra y admirer les œuvres originales et les réalisations les plus diverses d’artistes, essentiellement locaux. Que ce soit dans le

domaine de la peinture ou dans celui de la sculpture, de la poterie, de la dentelle… et tant d’autres encore, tous ces professionnels et amateurs passionnés dévoileront leurs talents devant le public. Animations pour enfants, théâtre de rue, accordéons… seront aussi au programme. L’entrée est gratuite.

Nombreuses animations

Ambiance musicale, buvette et petite restauration seront également prévues.

Avec au programme: de l’orgue de barbarie par les Tourneurs de manivelle entre 11h et 13h; un dîner dansant animé par Babette et les Zamusettes entre 13h et 15h; des chorégraphies du club de danse local Body Moving & Dance à 14h30, 15h30 et 17h30; un spectacle de marionnettes présenté par le Théâtre de la Cave à 15h, 16h et 17h; du grimage et un bar à paillettes animé par Ephem’Art de 15h à 18h. Et enfin, la chorale de Hotton et La Roche proposera du chant d’ensemble à 16h30 et 17h40.

Le groupe The Jem se produira également en concert entre 18h et 21h.

Mais aussi des ateliers

Des ateliers pour petits et grands seront également organisés.

Ainsi de 11h à 18h: un atelier de travail de la terre, à savoir le modelage d’animaux et de fleurs. Les enfants pourront reprendre leurs créations à l’issue de la cuisson (1 €). Mais également des ateliers de peinture, de couture et un atelier de création de marionnettes entre 15h et 17h. Et durant toute la journée: un château gonflable et des jeux géants proposés par la bibliothèque locale, ainsi qu’un concours de dessin à la craie.