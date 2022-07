Hotton: Du 5 au 10 août, la kermesse s’adaptera aux travaux du pont

Mais les travaux toujours en cours tant sur le pont que sur les berges en compliquent bien évidemment l’organisation. Ces derniers jours, le comité des fêtes, organisateur de la manifestation, et la Commune de Hotton ont dû s’adapter à cette situation particulière et ont multiplié les réunions préparatoires avec tous les acteurs concernés (police, entreprise,…)

Une partie des forains délocalisés rue de la Jonction et des Vergers

"Nous venons en effet de clôturer les dernières réunions préparatoires, précise Denis Bonjean du Comité des Fêtes de Hotton, organisateur de l’événement. Et organiser la kermesse, faut-il le rappeler l’une des plus importantes de la province de Luxembourg forte de ses quelque 80 forains, est loin d’être une sinécure cette année. En raison des travaux toujours en cours, cette édition sera forcément particulière. La fête retrouvera cette année les berges de l’Ourthe au pied de l’église. Mais les forains et les attractions qui étaient habituellement installés dans la rue Haute et la rue Simon seront délocalisés cet été vers le parking public situé devant le Carrefour rue de la Jonction et dans la rue des Vergers (centre sportif,…), qui se trouvent à une centaine de mètres de leur endroit d’installation habituel"

Un cheminement piéton sera créé pour rejoindre les deux pôles

Le principal souci pour les organisateurs, sera de gérer la cohabitation entre les flux de visiteurs rejoignant les deux pôles d’attraction de la kermesse et les voitures qui, en raison des travaux actuels, sont contraintes à faire la file aux feux rouges pour passer sur le pont. "La solution que nous allons mettre en place est la suivante. Le stationnement sera interdit dans la rue des écoles, du côté de la salle le Royal, sur une portion allant de la place Saint-Nicolas au carrefour avec les rues de la Jonction et des Vergers, indique Denis Bonjean. Ce gain d’espace nous permettra de créer un cheminement piéton sécurisé par des barrières Nadar entre les deux endroits de la fête. Reste malgré tout le problème du carrefour entre la rue des écoles et les rues de la Jonction et des Vergers où durant cinq jours devront cohabiter les voitures et les piétons se rendant d’une rue à l’autre. La présence policière sera constante à cet endroit pour en assurer la sécurité. Il faut d’ailleurs remercier tant la police que les ouvriers communaux pour leur écoute et les efforts déployés."

Les forains seront escortés lors de leur installation

Un autre problème rencontré par les organisateurs sera celui de l’installation des forains le 3 août. La traversée du pont interdite aux véhicules dépassant un certain gabarit complique en effet la donne. "Les forains seront donc invités à se présenter du bon côté du pont pour leur installation, recommande Denis Bonjean. Des parkings de délestage seront prévus: dans le zoning de Bourdon pour les forains de Marche et dans un endroit à déterminer pour ceux venant de Barvaux. De là, nous les escorterons vers leur endroit d’installation, en soirée de manière à ne pas perturber en journée la vie commerçante, déjà fort compliquée en raison des travaux.Des commerçants et établissements qui seront ouverts durant toute la kermesse."

La kermesse débutera donc le vendredi avec tous ses rendez-vous traditionnels: blind-test sur l’Oneux le vendredi, et le feu d’artifice de clôture sur l’Oneux lors de la fermeture le mercredi en soirée. Le pont sera fermé à la circulation à cette occasion le temps du feu d’artifice.