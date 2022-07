L’animation régnait partout ce week-end dans le village, de Ny, rappelons-le l’un des plus beaux de Wallonie. Il y avait un peu quelque chose d’une ruche à voir la rue principale du village, rendue piétonne pour l’occasion, noire de monde, avec ses bénévoles s’affairer dans les différents stands, sans compter les spectateurs en marche pour rejoindre les nombreux spectacles organisés aux quatre coins du village dans des espaces qu’il fallait parfois chercher un peu car situés au cœur de courettes ou dans des propriétés privées.

Des spectacles pour tous les goûts

Une atmosphère qui participe aussi au charme du festival Bitume. organisé chaque été en itinérance dans trois communes du nord de la Province: "Cela fait plus de 25 ans que le festival Bitume existe et unE vingtaine d’années qu’il a été repris par le Miroir Vagabond, explique Delphine Rogister qui, en compagnie d’Alexandre Ogden, est chargée de projet de Bitume pour le Miroir Vagabond. Le festival se déroule en itinérance sur les communes de La Roche Vielsalm et Hotton et cette année c’était au tour de Hotton d’accueillir le festival. Depuis 2016, on a le souhait d’être plus proche des gens en organisant le festival au cœur de villages comme ici à Ny. Bitume propose des spectacles pour tous les goûts: du cirque, de l’art plastique, du théâtre pour petits et grands, des concerts,…. Ça part vraiment dans tous les sens. Il y a aussi de nombreuses animations qui gravitent autour des spectacles: un vieux manège, des jeux pour enfants, des initiations au cirque,… Bitume, c’est aussi beaucoup de projets en amont avec notamment des jeunes qui se produisent en amateur, des stages théâtre qui proposent des déambulations, des stages art plastique qui participent à toute la scénographie du site,…"

Et les comédiens viennent parfois de loin pour goûter à l’ambiance inimitable de Bitume, comme Thomas Corbisier, de Ath, qui s’est produit avec sa compagnie Oui! Mais: "Bitume est un super-festival familial qui correspond exactement à notre compagnie. Nous avons déjà présenté un spectacle lors d’une édition précédente. Là, on a créé, avant le Covid, un nouveau spectacle intitulé "Gravedure" qui mélange les arts plastiques et le cirque aérien" .

Tous ceux qui sont passés par Ny en sont en tout cas ressortis des étoiles pleins les yeux.